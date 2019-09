Vor dem Herbstanfang: Wie war Ihr Sommer 2019?

Der vergangene Sommer war der drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung und auch in Sachsen war der Sommer etwa 3,5 Grad wärmer als in der Vergleichsperiode von 1961 - 90.

In Sachsen wurden neue Temperaturrekorde aufgestellt. Am 30. Juni wurde an der Station am Leipziger Flughafen ein neuer Rekord von 38, 5 Grad gemessen.

Zu den Hohen Temperaturen gab es in Sachsen ungefähr 800 Sonnenscheinstunden und gleichzeitig wenig Niederschlag. Dadurch sind die Böden in Sachsen so trocken wie sie seit Beginn der Aufzeichnung nie waren.