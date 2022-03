4. Forum zum Hochwasserschutz – Blaues Band Geberbach

Nach dem Forum wird für vier Wochen ein Onlinefragebogen zum Projekt hier auf www.dresden.de/blauesband freigeschaltet. Dieser ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern, Ihr Votum zu bestimmten Themen des Projektes abzugeben. Die Auswertung der Bürgerbeteiligung wird in der weiteren Planung berücksichtigt.

Der Beteiligungsprozess wird ab 18 Uhr live übertragen. Und zwar auf der Website der Landeshauptstadt Dresden www.dresden.de, bei YouTube www.youtube.com/user/wwwdresdende und im TV-Programm von SACHSEN FERNSEHEN Dresden. Auch hier in diesem Beitrag kann das Online-Forum angesehen werden. Wer am Donnerstag keine Zeit hat, kann sich die Wiederholung am 20.03. um 19 Uhr im TV von SACHSEN FERNSEHEN Dresden ansehen.