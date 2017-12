4 Pleiten in Serie – HC Elbflorenz im Abstiegskampf angekommen

Die Dresdner Spieler müssen allerdings auch verstehen, dass die Rolle des Aufbaugegners vorbei sein muss und bis Weihnachten wieder andere „handballerische Rollen“ an der Reihe sind. Vielleicht tut es da gut, dass keiner der kommenden Gegner einen Aufbaugegner braucht.

Das Spiel begann mit fast 15 Minuten Verspätung und wurde nach etwas mehr als 5 Minuten erneut unterbrochen. Die Technik in der Halle streikte und am Ende stand die gute alte Klapptafel auf dem Tisch des Kampfgerichts. In der 2. Halbueit konnten die Zuschauer dann zumindest wieder den Spielstand und die Zeit elektronisch wahrnehmen. HSG-Trainer Daniel Eblen sagte nach der Partie: „Nach der Unterbrechung war ich etwas nervös und hatte aber irgendwie ein gutes Gefühl, dass heute hier etwas geht. Wir haben einfach nach den Unterbrechungen die Spannung eher wiedergefunden.“ Sein Gefühl sollte in nicht trügen. Nach den etwas zähen Anfangsminuten von beiden Seiten kam die HSG nach der 2. Pause besser in die Partie. Die Dresdner sollten bis zur Halbzeitpause nicht wirklich in die Begegnung finden. Während der HC immer wieder, auch teilweise aus besten Positionen scheiterte, war bei der HSG Konstanz Spielmacher Tim Jud der Chef auf dem Feld. Er traf entweder selbst oder bediente seine Mitspieler mustergültig. Vor allem HSG-Toptorschütze Paul Kaletsch und der starke Kreisspieler Chris Berchtenbreiter profitieren davon. Bei den Dresdnern blieb bspw. das Spiel über den Kreis weitestgehend eine Fehlanzeige. So setzen sich die Gäste vom Bodensee Stück für Stück ab. Nach dem es nach 12. Minuten noch unentschieden gestanden hatte (4:4), konnte die HSG bis zur 18. Minute auf 4:7 erhöhen. In der 22. Minute erzielte die HSG dann durch Fabian Schlaich sogar das 5:9 und nach erneuten HC-Fehlwurf das 5:10 in Überzahl. Torschütze war Rechtsaußen Felix Klinger. Überhaupt agierten die Konstanzer in eigener Überzahl sehr effektiv. Durch einen Treffer von Linksaußen konnte die Gäste die Führung bis in die 30. Minute hinein immer noch bei 5 Toren halten (7:12). Der nach langer Verletzung wieder auf Spielfeld zurückgekehrte Daniel Zele erzielte anschließend für den HC das 8:12. Die HC Abwehr fand zu keiner Phase der 1. Spielhälfte die richtigen Mittel gegen das eingespielte Team der HSG. Eine Huhnstock-Parade am Ende der 1. Halbzeit verhinderte sogar einen 5 Tore Rückstand.

Die Dresdner gaben in der 2. Halbzeit kämpferisch alles. Die wieder über 1800 Zuschauer spüren das und wollten den Team von den Rängen helfen. Allerdings wurden sie auch immer wieder emotional ausgebremst. An diesem Tag reichte es handballerisch einfach nicht. Nicht nur das die HSG Konstanz für einen Tabellenletzten relativ ruhig blieb, der HC baute auch immer wieder leichte Fehler oder vermeidbare Zeitstrafen ein, die eine Aufholjagd verhinderten. So zum Beispiel beim 14:17 in der 41. Minute.