40 Kilometer – REWE-Mitarbeiter rennen Marathon in New York

Dresden – Über ein Jahr ist es her seit der Bewerberphase für die REWE Team Challenge. Nun mussten die 13 Läufer von 13 REWE Märkten aus ganz Dresden endlich zeigen was sie können, beim TSC New York City Marathon. Das Rennen am Big Apple umfasste eine Strecke 26 Meilen, was etwa 42 Kilometern entspricht. Der Start fand im Bezirk Staten Island, der Ostküste der Vereinigten Staaten, statt. Von da an ging es über Brooklyn, Manhattan, Queens und der Bronx. Der Zieleinlauf führte die Marathonläufer schließlich in den Central Park. Dabei kamen alle REWE New York Challenger erfolgreich und ohne Zwischenfälle über das Finish. Mehr zur Reise ist die Staaten sehen Sie in der Sendung „Mission New York“ ab dem 20. November montags 19.30 Uhr, mittwochs 20.30 Uhr und donnerstags 18.30 Uhr bei DRESDEN FERNSEHEN.