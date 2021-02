417 junge Handwerker bekommen den Gesellenbrief

Vier Ausbildungsbetriebe standen auf der Besuchsliste. Eine der Stationen ist die Heizung Sanitärbau Leipzig GmbH. Nach 3,5 Jahren Ausbildung, zählt Anlagenmechaniker Phillipp Jakob zu den Jahrgangsbesten. Der 24-Jährige ist einer der vier jungen Handwerker die einen persönlichen Besuch vom Präsidenten der HWK bekamen. Neben dem Gesellenbrief und dem Abschlusszeugnis gab es für Phillipp Jakob einige nützliche Utensilien für eine kleine Feier zu Hause. 160 Ausbildungsbetriebe haben ihren Standort in der Messestadt. Weitere 162 befinden sich in den umliegenden Landkreisen. Am stärksten vertreten waren in diesem Jahr die Fachkräfte aus den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker mit 144 Absolventen und Land- und Baumaschinenmechatroniker mit 48 Absolventen.