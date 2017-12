Gläserne Manufaktur öffnet bisher verschlossene Türen

In der Manufaktur können sie mit der Unterstützung von Volkswagen und der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Dresden ihre Ideen zur Marktreife entwickeln. So konnte auch das Dresdner Startup „Carl und Carla“ ihr Car-Sharing-Modell für Nutzfahrzeuge weiterentwickeln.

In den nächsten Jahren wollen Sie ihr Konzept auch in weiteren Städten etablieren. Bei dem Inkubator-Programm der Gläsernen Manufaktur handelt es sich um ein Projekt, dass sich an gründungswillige Studenten und Wissenschaftler richtet. Jedes Team erhält in diesem Zuge eine finanzielle Unterstützung von 15.000 Euro.

Ab März 2018 wird eine weitere Runde des Inkubators gestartet. Alle Jungunternehmer, die die Jury überzeugen konnten, haben dann wieder die Chance ihr Unternehmen mit vielen Partnern zu erweitern.