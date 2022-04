4,5 Millionen Euro für Kleinprojekte in Sachsens ländlichem Raum

Sachsen- Sachsen stellt in diesem Jahr 4,5 Millionen Euro für die Förderung von Kleinprojekten im ländlichen Raum zur Verfügung.

Die Mittel seien als Unterstützung in den 30 sächsischen Gebieten des sogenannten Leader-Förderprogramms gedacht, wie das Regionalentwicklungsministerium am Donnerstag mitteilte. In den jeweiligen Regionen könne die dort verantwortliche Aktionsgruppe bis zu 200 000 Euro abrufen und an Projekte weitergeben.