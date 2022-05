491.000 Mütter mit Kindern im Haushalt

In 2021 lebten 491.000 Mütter mit Kindern in einem Haushalt zusammen. Die Zahlen stellte das statistische Landesamt in Kamenz am Freitag vor. Rund 79 Prozent der Kinder waren noch minderjährig und die restlichen 21 Prozent der Kinder waren schon erwachsen. Bei der Hälfte der Familien wurde ein Kind gemeldet, 38 Prozent lebten mit zwei Kindern und elf Prozent mit drei oder mehr Kindern zusammen. (mit dpa/sn)