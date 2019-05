5. Kindergarten-Cup – Jeder ist ein Gewinner!

Am Freitag wurde es laut in der Pistorisstraße. Hier stieg das 5. KiTa-Turnier des Leipziger Sport-Club 1901 e.V. Es wurde getobt und gekickt, aber ganz wichtig - Jeder war ein Gewinner!

Lars Henkel ist Jugendtrainer beim Leipziger SV und gleichzeitig Organisator des KiTa Turnier in der Pistorisstraße. Für ihn steht nicht nur das Gewinnen im Vordergrund. Gleichzeitig nutzt der Verein das Event, um die Kinder zum Sport zu motivieren. Dazu gab es dieses Jahr auch eine Neuerung im Turnier. Neben dem kindgerechten Turnier, warteten auf alle Teilnehmer und Zuschauer viel Platz für freies Kicken, einen Hüpfburgen-Park und RB-Maskottchen "Bulli".