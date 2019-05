5. KiTa Turnier des LSC – Jeder ist ein Gewinner

Es wird getobt, gekickt, aber ganz wichtig - trainiert! Die Kinder des Straßenkindergarten e.V.'s sind schon fleißig dabei, denn am Freitag steigt das große Kindergarten Turnier des Leipziger SC. Lars Henkel ist Jugendtrainer beim LSC und Erzieher im Straßenkindergarten. Gleichzeitig organisiert er das KiTa Turnier in der Pistorisstraße. Für ihn steht nicht nur das Gewinnen im Vordergrund. Für ihn ist es eine Herzenssache, "seine" Kinder spielerisch an den Sport heranzuführen. Die kleinen Kicker des Straßenkindergarten in der Tarostraße nehmen auch teil und freuen sich auf das anstehende Turnier.