50 Jahre Fernsehturm Dresden

Stadt, Freistaat und Bund stellen für die Sanierung 26 Millionen Euro bereit, wenn sich ein neuer Betreiber für das Café in luftiger Höhe findet. Auf der internationalen Immobilienausstellung Expo Real zeigten einige Investoren Interesse an Dresdens höchstem Gebäude. Bis Ende 2019 soll die Betreibersuche dann abgeschlossen sein. Der Eigentümer des Fernsehturmes, die Stadt, das Land Sachsen und Vertreter des Bundestages haben am Samstag aber eine Absichtserklärung dazu unterschrieben. Auf den zukünftigen Betreiber kommen allerdings einige nicht unerhebliche Einschränkungen zu. Wenn alles glatt geht, könnte der Fernsehturm im Jahr 2025 wiedereröffnen. Im selben Jahr hofft Dresden, den Titel Kulturhauptstadt Europas zu tragen. Bis dahin bleiben nur jährliche Besucher-Events am und im Turm für wenige hundert Menschen.