50 Polizisten bei Razzia in der Innenstadt

Chemnitz – Am Dienstagnachmittag waren rund 50 Polizisten bis in die Abendstunden in der Innenstadt im Einsatz. Auch Rauschgiftspürhunde wurden eingesetzt.

Die Beamte führten bei Personenkontrollen 30 Identitätsfeststellungen durch und durchsuchten zehn Personen. Bei der Kontrolle eines 27-Jährigen im Bereich Zentralhaltestelle fand man eine geringe Menge Drogen, was ihm eine Strafanzeige einbrachte. Zudem stellte sich heraus, dass der junge Mann aufgrund eines Diebstahls zur Fahndung stand.