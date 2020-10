Die IHK Chemnitz und der Klub2025 leisten mit dem Film ihren Beitrag. Entstanden ist ein knapp zwölfminütiger Streifzug durch 500 Jahre Industriegeschichte, der kurzweiliger nicht sein könnte. Anhand ausgewählter Exponate wird auf die Historie eingegangen und zugleich ein Bogen in die Zukunft gespannt. „Das liegt uns als IHK natürlich besonders am Herzen. Die jungen Leute von heute sind die Fachkräfte von morgen und wir wollen zeigen, dass sich gerade in unserem Kammerbezirk viele berufliche Möglichkeiten bieten. Die Chance mit solch einer Ausstellung vor allem junge Menschen für Technik und Wissenschaft zu begeistern, darf deshalb nicht ungenutzt bleiben“, so Wunderlich.

Übrigens ist der Film nicht nur für Jugendliche sehenswert. Wer also noch überlegt, ob sich der Besuch der 4. Sächsischen Landesausstellung mit ihren sechs imposanten Schauplätzen lohnt, der sollte sich den Film unter www.chemnitz.ihk24.de/landesausstellung nicht entgehen lassen.