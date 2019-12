52 soziale Projekte beim 4. Weihnachtsessen

Im Rahmen der 52 sozialen Projekte sind wir diesmal in der Ballsportarena Dresden. Hier veranstaltet die Dresdner Obdachlosenhilfe ihr viertes Weihnachtsessen für Obdachlose und Bedürftige. Bis zu 500 Menschen können durch das Engagement des Vereins einen gemeinsamen Tag in weihnachtlicher Atmosphäre genießen. Neben Stollen und Gänsekeule erhalten die Besucher auch die Möglichkeit warme Kleidung für die Winterzeit und Spielzeug für die Kinder mitzunehmen. Auf der Bühne sorgt unter anderem Linda Feller für ein stimmungsvolles Bühnenprogramm.

Das gemeinsame Weihnachtsessen ist das Großereignis des Vereins, der außerdem ein Hilfezentrum an der Wiener Straße anbietet. Dort können Obdachlose kostenlos ihre Wäsche waschen und eine warme Mahlzeit einnehmen. Außerdem bieten Friseure in regelmäßigen Abständen im Zentrum Haarschnitttage an. Der Dresdner Obdachlosenhilfeverein ist auf Spenden der Bevölkerung und Ehrenamtliche angewiesen.