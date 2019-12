52 soziale Projekte am Spendenstern-Weihnachtsbaum

Im Rahmen der 52 sozialen Projekte sind wir diesmal im Hotel Taschenbergpalais Kempinski in Dresden. Hier im Foyer hat die Spendenstern-Aktion 2019 der DRH Stiftung Kinderhilfe begonnen. Jeder, der sich bis Heiligabend beteiligt und über eine freiwillige Spende einen solchen gebastelten Weihnachtsstern erwirbt, unterstützt sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche aus armen und schwierigen Familienverhältnissen. Jeder gespendete Euro kommt Betroffenen zugute.

"Die DRH Stiftung Kinderhilfe wurde im Jahr 2007 gegründet und unterstützt sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Sachsen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, der anwachsenden sozialen Abseitsstellung von Kindern und Jugendlichen in Sachsen zu begegnen und sie mit konkreten sozialen Projekten zu unterstützen" so der Vorstandsvorsitzende Marco Rumpf.