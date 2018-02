54-Jähriger Mann tot aufgefunden – Zeugen gesucht

Dresden – An der St. Petersburger Straße in Dresden ist am Donnerstagmorgen ein 54-Jähriger Mann tot aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Morduntersuchungskommission der Dresdner Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Donnerstag gegen 03.40 Uhr ist ein Mann leblos in einer Wohnung an der St.Petersburger Straße aufgefunden worden. Ein Hausbewohner hatte Blutspuren im Flur des Mehrfamilienhauses bemerkt und Hilfe geholt. Als Polizisten die Wohnung betraten, fanden sie den Mann leblos auf. Ein hinzugerufener Arzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Aufgrund der Verletzungen musste davon ausgegangen werden, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Identität des Toten ist derzeit noch unbekannt. Ersten Ermittlungen nach handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 54-jährigen algerischen Mieter der Wohnung.

Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Morduntersuchungskommission der Dresdner Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Ein Rechtmediziner ist hinzugezogen worden. Sie untersuchen derzeit die Todesumstände. Aufgrund der Spurenlage am Tatort gehen die Ermittler davon aus, dass der derzeit unbekannte Täter Verletzungen davongetragen hat. Es fanden sich Blutspuren, die aus dem Haus heraus bis zu einer Haltestelle am Pirnaischen Platz führten.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann nähere Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wem ist heute Morgen im Stadtgebiet insbesondere in einer Straßenbahn oder einem Bus eine Person mit augenscheinlichen Verletzungen bzw. blutender Wunde aufgefallen?

Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.