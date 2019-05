5600 Namensvorschläge für Elefanten-Nachwuchs

Knapp 5600 Namensvorschläge sind für den kleinen Elefanten im Zoo Leipzig eingegangen. So viele Einsendungen habe es vorher noch nie bei einem Namensaufruf gegeben, heißt es vom Zoo. Als nächstes wird es eine Vorauswahl aus bis zu acht Namen geben. Diese Liste wird dann in den nächsten Wochen zur Abstimmung ins Internet gestellt. Der meistgeklickte Name gewinne. Der Zoo wünscht einen asiatischen Namen für den kleinen Bullen.