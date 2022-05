58 Kinder und Jugendliche in Sachsen vermisst

Die Sprecherin des sächsischen Landeskriminalamtes, Kathleen Zink, sagte, dass die Zahlen sich sehr schnell änderten. Wenn ein Kind zum Beispiel aus einer Einrichtung verschwinde, werde das von den Verantwortlichen sofort angezeigt. In den meisten Fällen kehren die Vermissten innerhalb von drei Tagen zurück.

Zu diesem Anlass soll an diesem Mittwoch, am "Tag der Vermissten Kinder", zur Vorsorge informiert werden. In Deutschland wird der Tag seit 2003 unter anderem von der "Initiative Vermisste Kinder" aufgegriffen.