583. Striezelmarkt – Das Wichtigste auf einen Blick

Öffnungszeiten:

Der Dresdner Striezelmarkt hat von Mittwoch, 29. November bis Sonntag, 24. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Ausnahmen sind: der Eröffnungstag am 29. November (16 bis 21 Uhr), die „Sternstunden“ am 15. Dezember (10 bis 23 Uhr) und der Abschlusstag am 24. Dezember (10 bis 14 Uhr).

Aktuelle Informationen, das vollständige Programm und ein virtueller Marktplan stehen im Internet unter www.dresden.de/striezelmarkt.

Sieben zusätzliche Halteplätze für Fernbusse direkt in Altmarkt-Nähe:

Während des Dresdner Striezelmarktes auf dem Altmarkt vom 29. November bis zum 24. Dezember erwartet die sächsische Landeshauptstadt auch wieder zahlreiche Bustouristen. Kommen in der Hauptreisezeit von Mai bis September durchschnittlich 100 Reisebusse pro Tag, so steuern im Advent bis zu 800 Busse täglich das Dresdner Stadtzentrum an. Damit die Reiseveranstalter und Gäste ihren Besuchsablauf besser planen können und zeitraubende Irrfahrten durch die Innenstadt vermeiden, bietet die Stadt wieder spezielle Informationen an. So gibt es zum deutsch-englischen Faltblatt „Parken mit dem Reisebus – Parking for Coaches“ eine aktuelle Ergänzung zum Bushalten und -parken während des Striezelmarktes. Sie ist online bereitgestellt unter www.dresden.de/reisebus.

Zum Aus- und Einsteigen der Fahrgäste bietet die Stadt während der Marktzeit wieder zusätzlich sieben gebührenfreie Bushalteplätze auf der Rathaus-Seite in der Kreuzstraße an. Sie sind erreichbar über St. Petersburger Straße, Dr.-Külz-Ring und Schulgasse. Die Navigationsadresse lautet Kreuzstraße 4. Zum längeren Aufenthalt müssen jedoch die vorhandenen Busparkplätze angesteuert werden. Zur Auswahl stehen zentrumsnah Flächen an der Ammonstraße, an der Marienbrücke und an der Pieschener Allee. Je Stunde fallen 1,50 Euro Parkgebühr an. Eine Tageskarte kostet 7 Euro. Insgesamt bietet Dresden über zwanzig verschiedene Halte- und Parkplätze im Stadtgebiet mit rund 240 Stellflächen für Busse an.

Weitere Informationen:

Erreichbarkeit Führungs- und Einsatzzentrale des Ordnungsamtes

Die Führungs- und Einsatzzentrale des Ordnungsamtes ist unter der Rufnummer 0351-4886333 erreichbar. Die Zentrale ist Montag bis Freitag von 7 bis 22 Uhr, sonnabends von 12 bis 21 Uhr und sonntags 10 bis 19 Uhr besetzt und nimmt Störungsmeldungen entgegen. Die mobile Wache des GVD ist Montag bis Freitag von 10 bis 21 Uhr und am Wochenende von 14.30 bis 21 Uhr besetzt. Zu besonderen Anlässen, wie der Langen Nacht oder dem Stollenfest werden die Dienstzeiten angepasst. Am 24. Dezember werden die Bediensteten bis 14 Uhr vor Ort sein.