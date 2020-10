586. Dresdner Striezelmarkt wächst an die Elbe

Trotz Vorsicht Kultur genießen

An beiden Orten ist eine Bühne mit dem beliebten Familien- und Traditionsprogramm geplant. Die räumliche Aufteilung war hierbei eine komplexe Aufgabe. „Wir haben alle vermeintlich freien Flächen in der Innenstadt geprüft. Mit jedem zusätzlichen Quadratmeter werden unterschiedlichste Interessenlagen etwa von Händlern, Anwohnern, Brandschutz und Verkehr berührt, die wir sorgfältig abwägen müssen“, so Dr. Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung. Dazu komme die notwendige Ertüchtigung mit Strom und Wasser, die nun durch Unterstützung der Drewag am Terrassenufer gelingen soll.

Neben den bekannten thematischen Weihnachtsmärkten – etwa an der Frauenkirche oder auf der Prager Straße – sollen neue Weihnachtsattraktionen den Besucherverkehr räumlich und zeitlich verteilen. So entsteht vor dem Kulturpalast ein Kinderareal samt Etagenkarussell. Vom Balkon des Hauses musiziert die Dresdner Philharmonie und im zweiten Stock organisieren die Städtischen Bibliotheken das Programm „Advent im Palast“. Auch der Schlosshof des Residenzschlosses und die Brühlsche Terrasse sollen temporär bespielt werden. Ein einmaliges Programm sei garantiert. „Kultur wird das verbindende Element der Weihnachtsstadt“, kündigte Dr. David Klein, Leiter des Amtes für Kultur- und Denkmalschutz, an.

Eine gelungene Verbindung von Weihnachtsatmosphäre und Infektionsschutz gilt als Grundlage für gute Händlerumsätze: „Wir sind froh, nun für alle Händler attraktive Flächen gefunden zu haben“, so Dr. Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung. „Mit diesem Gesamtpaket alternativer Flächen und kultureller Highlights werden wir Dresdens Ruf als Weihnachtshauptstadt festigen.“