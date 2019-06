6. Simson und MZ Treffen in den Startlöchern

Chemnitz- Zweitaktfans aufgepasst! Am Sonntag können sich Mopedliebhaber wieder auf knatternde Motoren und einen Hauch von Nostalgie freuen.

Dann erobern Simson und MZ wieder das Fahrzeugmuseum in Chemnitz. Bereits zum sechsten Mal kommen hier Fans von S51, Schwalbe und Co. voll auf ihre Kosten. Die 2 Takt Brüder haben natürlich wieder ein buntes Rahmenprogramm in Petto.

Geplant ist auch wieder eine Ausfahrt, der sich alle Angereisten anschließen und gemeinsam auf ihren Zweitaktern die Straßen erobern können. Das 6. Simson und MZ Treffen findet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt, der Eintritt kostet einen Euro.