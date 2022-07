60 „Radwegekirchen“ in Mitteldeutschland

An mehr als 60 "Radwegekirchen" können Radfahrer eine Pause einlegen. Nach Angaben der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) bieten die Radwegekirchen einen Rastplatz oder Garten mit Tischen und Bänken. Auch ein Zugang zu Toiletten und Trinkwasser soll bestehen. Auch Kirchenführungen und Seelsorgegespräche werden von vielen Gemeinden angeboten. Hinweisschilder am Wegesrand zeigen die Richtung der Radwegekirchen. Zusätzlich finden sich visuelle Zeichen an den jeweiligen Kirchen. Bis zum Reformationstag am 31. Oktober stehen sie zum Ausruhen und Innehalten offen. (mit dpa)