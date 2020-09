630 Teilnehmer bei Demo durch Leipziger Innenstadt

Die Polizei war daher mit einem Großaufgebot vor Ort und bereitet sich auf mögliche Ausschreitungen am Rande der Demonstration vor. Mehrere Wasserwerfer wurden bereits am Morgen in der Innenstadt bereit gestellt. Anlass für die Demonstration mit dem Titel "Storm the fortress - break all borders: Gegen die Festung Europa und das das autoritäre Regime Chinas" ist der coronabedingt abgesagte EU-China-Gipfel, der in diesen Tagen in Leipzig hätte stattfinden sollen. Für die Demonstration wurde runde um die Demoroute ein eigener Kontrollbereich eingerichtet.

Lediglich eine Aktion zu Beginn sorgte für Aufsehen, als ein Gespräch zwischen Versammlungsleitung und Polizeidirektor Frank Gurke vermeintlich aufgezeichnet wurde. Daraufhin wurde geprüft, gegen den Versammlungsleiter wegen Paragraf 210 StGB, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes zu ermitteln, so Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar.