Dresden - Mit der Auftaktveranstaltung zum 12. Dresdner Entencup haben die DLRG Dresden und die Lions Clubs aus Dresden 7.000 Enten fit für das Rennen in der Elbe gemacht. Am Entenbekleben nahmen jeweils 25 ehrenamtliche Kameraden teil. Zuvor wurden die Enten mit einem Rettungsboot der DLRG zum Bootshaus des Rettungsvereins gebracht. Damit ist nun die Entencup-Saison eröffnet. In diesem Jahr kommt der Reinerlös des Entencups der DLRG Dresden zu Gute.