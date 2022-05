70-Jähriger bei Wandertour am Pfaffenstein abgestürzt

Der Mann war am Dienstag mit einem Freund am Pfaffenstein unterwegs. Dabei musste er sich ein kleines Stück abseilen und stürzte etwa vier Meter in die Tiefe, teilte die Bergwacht Bad Schandau am Mittwoch mit.

Die Bergwacht musste den Mann etwa 150 Meter über einen steilen Hand mit ein er Korbtrage bergen. Der 70-Jährige wurde anschließend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (mit dpa)