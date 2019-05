70 Jahre Recht und Freiheit mit unserem Grundgesetz

Laut Dr. Roland Löffler, dem Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, ist das Grundgesetz im Bewusstsein der Bevölkerung gut verankert. Es wird sehr von den Menschen geschätzt und erhält hohe Zustimmungswerte, wie eine Umfrage ergeben hat. Das ist auch wichtig, denn es garantiert uns Freiheitsrechte, wie das Recht wählen zu gehen. Dieses Recht können alle Dresdner am 26. Mai bei den Kommunalwahlen ausüben. Löffler hofft auf eine positive Wahlbeteiligung, die über 50 Prozent hinaus geht. Auf dresden.de/wahlen kann am Sonntag in Echtzeit verfolgt werden, welche Ergebnisse in den einzelnen Wahlkreisen ermittelt wurden.