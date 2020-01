71-Jähriger in Grünau geschubst und ausgeraubt

Ein 71 Jahre alter Mann wurde am Mittwochnachmittag Opfer eines Überfalls, während er in der Fußgängerzone in Grünau unterwegs war. Wie von den Zeugen später beschrieben, griff der blonde junge Mann mit heller Basecap und khakifarbener kurzen Hose den Renter unmittelbar von hinten an und stieß ihn zu Boden. Anschließend verletzte er das am Boden liegende Opfer mit mehreren Tritten und Schlägen. Das teilte die Polizei nun mit. Der mutmaßliche Täter entwendete die Brille und Mütze des 71-Jährigen. Der Unbekannte konnte mit den Gegenständen flüchten, die laut Polizei einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich haben.