Plauen- Die Menschen in Sachsen können ab diesem Montag das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr kaufen. Der Fahrschein ist in der Regel an Automaten, Verkaufsstellen oder bei Busfahrern erhältlich, wie die Verkehrsverbünde mitteilten. Über dieses Thema haben wir mit dem Geschäftsführer der Plauener Straßenbahn GmbH gesprochen.