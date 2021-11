913 unerlaubte Grenzübertritte im November

Wie die Bundespolizeidirektion in Pirna mitteilt, sind im November insgesamt 913 unerlaubte Einreisen mit Bezug zu Belarus registriert worden. Allein am vergangenen Wochenende, also vom 19. bis 21. November, sind 103 Personen in Gewahrsam genommen worden. Die meisten Migranten kamen aus dem Irak und wollten über die sächsisch-polnische Grenze einreisen.

In Deutschland wurden im laufenden Jahr von der Bundespolizei 10.128 illegale Grenzübertritte mit Belarus-Bezug festgestellt.