99,3 Prozent! CDU schickt Sebastian Gemkow ins Rennen

Am 02. Februar sind alle Leipzigerinnen und Leipziger aufgefordert ihren Oberbürgermeister zu wählen. Für die CDU ins Rennen gehen wird Sebastian Gemkow. Der 41-Jährige erhielt auf einem Kreisparteitag am Montagabend sensationelle 99,3 % an Zustimmung seitens der Mitglieder. Allerdings standen auch keine Parteiinternen Konkurrenten zur Wahl. Gemkow, weiterhin sächsischer Justizminister zeigte sich trotzdem stolz über eine derartig hohe Zustimmung seiner Partei.

Gemkow geht als wohl aussichtreister Kandidat ins Rennen, den derzeitigen Oberbürgermeister Jung ums Amt herauszufordern. Jung strebt seine bereits dritte Amtszeit an. Gemkow will in seiner Heimatstadt der erste CDU-Bürgermeister überhaupt werden und hat sich dafür eine große Agenda auf die Fahnen geschrieben.