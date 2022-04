Das Sportwochenende in Sachsen

FSV Zwickau 1:1 gegen Mannheim

Der FSV Zwickau kommt dem Verbleib in der 3. Fußball-Liga immer näher. Am Sonntag spielten die Westsachsen gegen Aufstiegsanwärter SV Waldhof Mannheim 1:1 (0:1) und kletterten auf Rang zwölf. Adrien Lebeau hatte die Gäste bereits nach fünf Minuten vor 4021 Zuschauern in Führung gebracht.

Auch den Ausgleich markierte ein Mannheimer: Jesper Verlaat (67.) traf ins eigene Tor.

Quelle: dpa