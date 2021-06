A-Jugend des HC Elbflorenz will in die Bundesliga

Dresden- Die A-Jugend des HC Elbflorenz Dresden tritt in den nächsten Wochen die Qualifikation für die A-Jugend Bundesliga JBLH an. Damit will die A-Jugend des Nachwuchsleistungszentrums in die höchste Spielklasse des deutschen Jugendhandballs aufsteigen, ein weiterer Meilenstein in der Nachwuchsarbeit des Vereins.