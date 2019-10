A.R. Penck-Sonderausstellung im Albertinum

Bis zu seiner Ausreise im Jahr 1980 galt A.R. Penck als der heimliche Star der Dresdner Kunstszene. Offiziell hatte er in der DDR nie Anerkennung gefunden; Studium und Mitgliedschaft beim staatlichen Verband Bildender Künstler (VBK) blieben ihm verwehrt. Doch Penck war kein Dissident. Wie viele andere Künstler glaubte er bis in die 1970er-Jahre hinein an die Reformierbarkeit des Systems und verstand seine künstlerische Arbeit als Beitrag zur Analyse und Lösung bestehender Probleme. Während er in der DDR im „Untergrund“ Ausstellungen und Gruppenprojekte organisierte, war er in der Kunstszene der BRD ein schon längst etablierter Künstler.

Neben Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen finden in der Präsentation über 30 Skizzen-, Unikat- und Künstlerbücher ihren Platz. Zudem geben seine wiederentdeckten Super-8-Filme Einblick in sein filmisches Schaffen. Pencks musikalische Projekte sind ebenfalls vertreten: bisher unveröffentlichte Aufnahmen sowie eine Auswahl seiner zahlreichen Plattenproduktionen können von den Besucher*innen gehört werden.

Gemeinsam mit dem Freund und Künstlerkollegen Wolfgang Opitz begann A.R. Penck Ende der 1960er-Jahre Super-8 Filme zu drehen. Sie waren die ersten, die den Schmalfilm in der DDR für künstlerische Zwecke nutzten. Bis 1980 entstanden so mehr als 20 Filme. Ein Großteil dieses Materials wurde im Zuge der Ausstellungsvorbereitungen recherchiert und digitalisiert, sodass diese Filme nun erstmals einem größeren Publikum präsentiert werden können. Die selten gezeigten Unikat- und Künstlerbücher hinterfragen konventionelle Lesegewohnheiten und fungieren als lebendiges Archiv und Labor zugleich. Pencks „Standart“, „Visuelles Denken“ und „Technik des Verstehens“ sind darin angelegt, erprobt und herausgebildet.