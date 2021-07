Damit bekommt der Chemnitzer Fußballer die Chance, sich mit 23 weiteren Talenten vor dem DFB-Trainer Christian Wück zu beweisen. Bereits zu Beginn der Saisonvorbereitung rückte der 15-Jährige in das U17-Junioren-Bundesligateam auf. Bereits seit gestern findet der Sichtungslehrgang in der Sportschule Duisburg statt und dauert noch bis zum 21. Juli an.