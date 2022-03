Ende der Maskenpflicht: Handelsverband setzt auf Eigenverantwortung

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte zunächst geplant, ganz Sachsen zum Hotspot erklären zu lassen und so strengere Corona-Regeln zu ermöglichen. Dagegen hatte sich jedoch auch die CDU-Fraktion gewehrt. Das Kabinett will in dieser Woche festlegen, für welche anderen Maßnahmen es eine «dringende Empfehlung» geben soll.

Glaser vom Handelsverband sagte, dass die Maske für viele Menschen Alltag geworden sei, auch beim Einkaufen. «Insofern kann man vor dem Hintergrund der Eigenverantwortung auch davon ausgehen, dass die Maske von vielen Konsumenten freiwillig noch eine gewisse Zeit getragen werden wird.» Eine Pflicht könne jedoch keine dauerhafte Lösung sein.

Der Einzelhandel ist seinen Angaben zufolge durch die Corona-Pandemie schwer gebeutelt. Die monatelangen Lockdowns und Zugangsbeschränkungen hätten Spuren hinterlassen, so Glaser. «Auch die Maskenpflicht hat leider einen negativen Effekt auf die Umsätze.» Zwar sei die Maske im Alltag vieler Kundinnen und Kunden angekommen, doch die Freude an einem Einkaufsbummel und am Erlebnis-Shopping bremse sie offenbar bis heute aus. (dpa)