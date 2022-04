Ab 4. April Wartungsarbeiten am Waldschlößchen-Tunnel

Dresden - Am Waldschlößchen-Tunnel sind von Montag, 4. April bis Sonnabend, 9. April 2022 Wartungsarbeiten notwendig.

Dabei werden sicherheitstechnische Anlagen wie die Brandmeldeanlage, die Notrufeinrichtungen und die Verkehrssteuerung überprüft. Außerdem werden Tunnelbeleuchtung, Entwässerungsanlage, Tunnelwände und Notgehwege gereinigt. Während der Arbeiten kommt es zu wechselseitigen Sperrungen beider Haupttunnelröhren. Die Weströhre (Richtung Waldschlößchenbrücke) wird am 4. und 5. April und die Oströhre (Richtung Stauffenbergallee) am 6. und 7. April gesperrt. Der Verkehr in der jeweils freigegebenen Röhre rollt dann in beide Richtungen. Die Zufahrt von der Bautzner Straße zur Waldschlößchenbrücke wird am 8. April von 20 Uhr bis etwa 22.15 Uhr gesperrt. Außerdem wird auch die Zufahrt von der Brücke zur Bautzner Straße (stadtauswärts) vom 8. zum 9. April von 22.30 Uhr bis 5 Uhr gesperrt.