Ab August: Bildungsticket Sachsen kommt

Ab dem 1. August führt der Freistaat in allen sächsischen Verkehrsbetrieben das Bildungsticket ein. Für 15 Euro im Monat können Schülerinnen und Schüler damit rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche den Bus- und Bahnverkehr des jeweiligen Verkehrsverbundes nutzen. Das Bildungsticket wird als Abo angeboten und gilt für 12 Monate. Man wolle damit nicht nur die Mobilität für den Weg zur Schule der Kinder und Jugendlichen verbessern, sondern auch deren Freizeit- und Feriengestaltung.