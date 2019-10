Ab geht die Post! So entstehen die flippigen Rummel-Sprüche

Dresden - Noch bis Sonntag laden zahlreiche Attraktionen die Besucher auf das Dresdner Herbstfest ein. Dabei steht Spaß haben im Vordergrund. Jugendreporter Benedict Bartsch war auf der beliebten Veranstaltung Backstage unterwegs.

"Come On Baby! Ab geht die Post!"

Wenn Schausteller Thomas Bachmann durch das Mikrofon am "Musikexpress" auf dem Rummel spricht, haben die Besucher auf der anderen Seite was zu lachen. Flippige Sprüche sind an der Tagesordnung. Wie diese entstehen, hat sich Jugendreporter Benedict Bartsch angeschaut.