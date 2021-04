Dresden - Die Evangelische Hochschule Dresden bietet ab dem Wintersemester 2021/2022 einen neuen Pflegestudiengang an. Die Studierenden bekommen in den sieben Semestern einen umfassenden praktischen und wissenschaftlichen Einblick in den Pflegeberuf mit all seinen Chancen. Worum es im Studiengang genau geht, welchen Abschluss die Absolventen am Ende in der Tasche haben und welche Chancen sie auf dem Arbeitsmarkt damit haben, erklärt der Dozent des Studiengangs Prof. Dr. Thomas Fischer im Video.