Ab heute neue Corona Regeln in Sachsen

Sachsen- Seit heute gelten im Freistaat veränderte Corona-Regeln.

Wer sich mit dem Corona-Virus infiziert, muss ab sofort nur noch 5 Tage in Quarantäne, wenn 48h lang keine Symptome auftreten. Anderenfalls verlängert sich die Quarantäne so lange, bis die Symptomfreiheit erreicht ist. Infizierte müssen aber maximal 10 Tage in Quarantäne bleiben. Für alle Kontaktpersonen entfällt die Quarantäne vollständig.

Auch in den Schulen gibt es ab heute eine Änderung. Denn dort entfällt jetzt nach den Osterferien die Testpflicht. Einige Einrichtungen bieten aber eine freiwillige Testung an.