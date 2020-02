Ab März tritt Impfpflicht in Kraft

In Schulen und Kitas gilt ab 1. März die Impfpflicht. Grund dafür ist das Masernschutzgesetz, das dann in Kraft tritt. Es sieht vor, dass alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr vor Eintritt in die Schule oder eine KiTa eine Masern-Impfung vorweisen müssen. Das gilt auch für Erzieher, Lehrer und weitere tätige Personen, die nach 1970 geboren sind. Für bereits in den Einrichtungen befindliche Personen ist spätestens bis zum 31. Juli 2021 ein Nachweis vorzulegen. Alle anderen müssen diesen bis zum 1. März 2020 vorlegen. Wird in der Schule ein ungeimpftes Kind festgestellt, droht den Eltern ein Bußgeld.