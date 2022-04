Ab Montag Isolationszeit für Corona-Infizierte verkürzt

Ab dem kommenden Montag dürfen Infizierte ihre Isolierung nach fünf Tagen beenden, wenn sie 48 Stunden lang keine Symptome hatten. Ein Freitesten ist nicht mehr nötig. Das teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit. Wenn am fünften Tag noch Symptome bestehen, verlängert sich die Absonderung demnach so lange, bis die Person 48 Stunden lang ohne Beschwerden ist - maximal auf zehn Tage. Infizierte müssen sich weiterhin eigenständig absondern. Ihnen wird dringend empfohlen, enge Kontaktpersonen selbstständig zu informieren.

Für Kontaktpersonen entfällt die Quarantäne unabhängig vom Impfstatus vollständig. Insbesondere Haushaltsangehörige