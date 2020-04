Der Herrenausstatter Prüssing & Köll in Dresden steht für herausragende Qualität, besondere Materialien und liebevolle Details. Erfahren Sie von Manufakturen und Marken und vor allem darüber, was uns leitet: Die Suche nach dem Besonderen.

Jahr für Jahr sind wir deshalb auf den wichtigsten, europäischen Modemessen unterwegs, um Kontakte zu pflegen und die Dinge zu suchen, die unser Sortiment noch reicher machen.

Wir vom Herrenausstatter Prüssing & Köll haben es in unserer langjährigen Geschichte verstanden, die Traditionen des englisch-hanseatischen Stils mit der Moderne zu verbinden. In der Gegenwart zu sein liegt uns ebenso am Herzen, wie die handwerkliche Kunst zu bewahren und sich Zeit zu nehmen, um dabei einzig und allein der Qualität verpflichtet zu bleiben.

Das macht uns aus und verschafft uns täglich die Freude, mit Menschen zu tun zu haben, die unsere Ansprüche teilen.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, wenn Sie im Büro oder zu Hause auf unserer Seite vorbeischauen und würde mich freuen, Sie demnächst in unserem Geschäft begrüßen zu dürfen.

Ihre

Franziska Rüpprich

