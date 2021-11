Ab sofort: 3G im ÖPNV und Büro in Sachsen

Darauf muss vermerkt sein, ob er geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet ist. Ausgenommen von der Regelung sind Kinder bis sechs Jahre. Schulkinder müssen ebenfalls keinen Nachweis erbringen, da sie regelmäßig in den Schulen getestet werden. Auch das Tragen einer FFP 2 Maske für Erwachsene in den Fahrzeugen bleibt bestehen. Kinder ab 6 Jahren müssen einen medizinischen Mundschutz tragen. Kontrolliert werden soll die 3G-Regel in Bus und Bahn durch die Ordnungsämter.

Auch am Arbeitsplatz besteht seit heute die 3G Regel. Auch hier müssen die entsprechenden Nachweise täglich vorgelegt werden. Die Kontrollpflicht liegt hier beim Arbeitgeber.