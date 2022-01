Ab sofort: Mit 2G-Stempel in Sachsen einkaufen gehen

Sachsen- Momentan gilt im sächsischen Einzelhandel die 2G-Pflicht. Das bedeutet, dass jeder Kunde beim Betreten eines Geschäfts seinen 2G-Nachweis in Verbindung mit dem Personalausweis vorzeigen muss. Um diese Kontrollen zu vereinfachen, wird in der Dresdner Innenstadt nun in zahlreichen Geschäften ein sogenannter „2G-Stempel“ eingeführt. Auch in anderen Städten des Freistaates wird die Einführung von Stempeln und Bändchen diskutiert.