Ab sofort vögeln nicht nur Igel im Japanischen Palais

Daneben werden die unterschiedlichsten Strategien, mit welchen die Natur zur Partnerwahl und schließlich Paarung aufwartet, vorgestellt. Der Besucher wird darüber aufgeklärt, wie „Schillernde Typen“ ticken und was „Triste Damen“ wollen und dass das weibliche Geschlecht nicht immer das „Schönere“ ist. Der Blick in das „Schlafzimmer der Natur“ verblüfft außerdem durch bizarre Brautgeschenke oder skurriles Paarungsverhalten bei Zwittern.

Nicht immer endet die Paarungszeit in der Natur für alle glücklich. So mancher Rivale musste sich geschlagen geben und mitunter kann das Liebesleben auch tödlich enden. So töten und verspeisen zum Beispiel weibliche Wespenspinnen ihre Paarungspartner. Ob die Männchen diesem sexuellen Kannibalismus entkommen können? Auch das erfährt der Besucher auf seinem Rundgang.

Zur Ausstellung gibt es ein breites, museumspädagogisches Angebot für Kinder ab der Grundschule bis zur Sekundarstufe II und Führungen für Erwachsene. Vorträge, literarische Lesungen und Themenabende runden das Begleitprogramm ab.

Die Ausstellung wird vom 24.06.2017 – 31.03.2018 im Japanischen Palais zu sehen sein.