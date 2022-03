Abfallgebühren in Chemnitz steigen

Chemnitz- Der Stadtrat hat in seiner gestrigen Sitzung die Neufassung der Abfallgebührensatzung rückwirkend zum 1. Januar beschlossen. Nach zwölf Jahren werden die Gebühren erstmals erhöht. So steigt die Grundgebühr pro Haushalt von 32,16 auf 37,20 Euro im Jahr. Das entspricht einer monatlichen Grundgebühr pro Haushalt von 3,10 Euro. Darin enthalten sind auch die Nutzung der fünf Chemnitzer Wertstoffhöfe und die einmal jährlich kostenfreie Sperrabfallentsorgung. Die Regelentleerungsgebühr für Rest- und Bioabfall wurde ebenfalls erhöht. Die Gebühr für den 60-Liter-Grüngut-Sack zur Erfassung von Mehrmengen an Grünabfällen wie Heckenschnitt und Laub, auf den kommunalen Wertstoffhöfen bleibt stabil. Die neue Satzung gilt bis Ende 2023.