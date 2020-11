Abfallsammelaktion für mehr Sauberkeit in Leipzig

In diesem Jahr verteilt sich die Aktion nicht wie gewohnt auf eine öffentliche Fläche sondern über die gesamte Stadt. Gemeinsam mit den Bürgern soll das Leipziger Stadtbild verschönert werden. Greifzangen, Handschuhe und Abfallsammelsäcke werden von dem Team des Projektes Stadtsauberkeit zur Verfügung gestellt. „Wir bitten um Anmeldung bis 15. November 2020 unter der E-Mail projekt-stadtsauberkeit@srleipzig.de. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen oder Teilnehmern können wir dann im Vorfeld einen Ort vereinbaren, an dem wir die eingesammelten Abfälle am Montag, dem 23. November abholen“, erläutert Björg Köber, Projektleiterin Stadtsauberkeit des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig.