Abiturprüfungen beginnen nächste Woche – Piwarz: Vollwertiges Abitur

Gründen nicht an dem Ersttermin teilnehmen könnten, gebe es wie in jedem Schuljahr Nachholtermine.

Piwarz betonte, dass die Schüler trotz der Pandemie faire Prüfungen erhielten und ein vollwertig anerkanntes Abitur machten. Er verwies auf die beschlossenen Erleichterungen zum Ausgleich coronabedingter Nachteile. So seien schon zum Schuljahresbeginn Themen festgelegt worden, die nicht Schwerpunkt der schriftlichen Prüfungen seien. Um die Situation an den einzelnen Schulen zu berücksichtigen, fänden die Zweit- und Drittkorrekturen an der jeweiligen Schule statt. Zudem werde die Bearbeitungszeit in allen Abiturprüfungen um 30 Minuten erhöht. (dpa/sn)