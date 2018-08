Abschaltung analoger Fernseh- und Radiosender

Das digitale TV- und Radioangebot ist in jedem vollversorgten Vodafone-Kabelhaushalt längst verfügbar. Für den digitalen Empfang wird ein Digital-Receiver benötigt. In vielen neueren Flachbildfernsehern ist bereits ein solcher DVB-C-Empfänger eingebaut.

Vodafone weist in Dresden und Region mit Laufbändern in den analogen TV-Programmen darauf hin, dass das analoge Programmangebot abgeschaltet wird. Wer diese Laufbänder sieht, sollte schnellstmöglich auf den digitalen Empfang wechseln. Und nicht vergessen: Auch die analogen Radioprogramme setzen sich zur Ruhe. Kabelkunden, die aktuell Radiogeräte oder Stereoanlagen direkt an den Radio-Ausgang der Kabel-Dose angeschlossen haben, benötigen nach dem 15. August ebenfalls einen Digital-Receiver, um diese weiterhin am Kabelanschluss nutzen zu können.

Damit die frei werdenden Kapazitäten im Kabel-Glasfasernetz bestmöglich genutzt werden können, werden die digitalen Sender in der Nacht von dem 14. auf den 15. August neu sortiert. Auch die für das Internet genutzten Frequenzen sind von der Umbelegung betroffen. Viele Digital-Receiver und Kabel-Router führen die Umstellung automatisch durch – vorausgesetzt, die Geräte werden in der Umstellungsnacht nicht vom Strom getrennt. Verbindet sich der Kabel-Router nach der Umstellung nicht automatisch mit dem Internet, kann das Gerät durch simples Aus- und Einschalten neu gestartet werden. Auch manuell kann ein Sendersuchlauf durchgeführt werden. Achtung: In der Umstellungsnacht können Kabelkunden über ihren Anschluss zeitweise nicht fernsehen, telefonieren oder ins Internet gehen. Die Umstellung erfolgt am 15. August im Zeitfenster 0 bis 6 Uhr.